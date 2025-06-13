طيور ضخمة عطّلت المحركات بالكامل بعد الإقلاع.. انهيار طائرة هندية وتحليل مرعب يكشف تفاصيل الصدمة

وكانت الطائرة التي تقل 242 شخصًا، في طريقها من أحمد أباد إلى لندن (مطار غاتويك)، قبل أن تصدر نداء استغاثة لم يتم الرد عليه، وتسقط على مبنى سكني مخصص للأطباء في حي "ميجاني ناجار"، ما أسفر عن كارثة بشرية لا تزال فرق الإنقاذ تتعامل مع تبعاتها.