بالصور: جحيم في غابات "المتوسط" ومصرع أكثر من 40 شخصًا.. وهذا هو المتهم الحقيقي

أما البرتغال، فمثل جيرانها الأوروبيين، واجهت حرائق غابات في محيط أحد مناطقها السياحية، إلا أن رجال الإطفاء استطاعوا السيطرة عليه، وإخماده بعد أن تسبب في إصابة 8 أشخاص.

وفي إسبانيا تسببت الحرائق التي اندلعت قبل أسبوعين في التهام نحو 5 آلاف هكتار من الأراضي في جزيرة لا بالما في جزر الكناري جنوب غرب البلاد، كما تسببت في إجلاء نحو 4 آلاف شخص.