جدل فلكي جديد.. علماء برينستون يرصدون أدلة على وجود "نجم خفي" في أطراف النظام الشمسي

يُذكر أن فكرة وجود كواكب إضافية في النظام الشمسي طُرحت سابقًا عام 2016 عندما اقترح علماء من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا وجود "الكوكب إكس"، إلا أن فرضية برينستون الجديدة تتجاوز ذلك، مرجّحة أن يكون هذا الجسم نجمًا صغيرًا أو كوكبًا عاشرًا، ما قد يعيد رسم حدود معرفتنا بأطراف المجموعة الشمسية.