بعد واقعة "الحذاء الذي أزعج إسرائيل".. "أديداس" تعتذر لبيلا حديد.. والعارضة تُصعِّد الأمر بدعوى قضائية

ويأتي ذلك بعد أن وضعت "أديداس" عارضة الأزياء في إعلان لحذاء رياضي قديم مرتبط بأولمبياد ميونيخ عام 1972، وكانت دورة الألعاب الأولمبية هذه قد شهدت قبل أكثر من نصف قرن مقتل أحد عشر رياضيًّا ومدربًا إسرائيليًّا على يد مجموعة فلسطينية مسلحة، تنتمي إلى منظمة "أيلول الأسود".