للمرة الأولى منذ 2020.. "زوكربيرغ" يتجاوز "إيلون ماسك" في قائمة الأثرياء

وحسب الوكالة: فقد انخفضت أسهم تسلا بنسبة 34 بالمئة هذا العام؛ مما يجعلها الأسوأ أداء في مؤشر "S&P 500"؛ حيث تضرّرت بسبب التباطؤ العالمي في الطلب على السيارات الكهربائية، والمنافسة المتزايدة في الصين ومشاكل الإنتاج في ألمانيا، فيما ارتفعت في المقابل أرباح شركة "ميتا" بنسبة 49 بالمئة بفضل الأرباح الفصلية القوية ومبادرات الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتحقق خامس أفضل أداء على مؤشر "S&P 500".