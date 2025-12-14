في ظاهرة غير مسبوقة.. انفجار كوني غامض يستمر 7 ساعات ويُربك النماذج العلمية لأشعة غاما

وتُعد انفجارات أشعة غاما (GRBs) من أعنف الأحداث الكونية منذ الانفجار العظيم، وعادة ما يُرصد انفجار واحد منها يوميًا، إلا أن ما حدث في 2 يوليو 2025 كان استثنائيًا بكل المقاييس. فقد سجل تلسكوب فيرمي انفجارًا غير معتاد استمر في إطلاق دفعات إشعاعية متواصلة لأكثر من سبع ساعات، وهو زمن غير مسبوق لهذه الظواهر.