فضيحة تهز بريطانيا.. 20 ألف شكوى من اعتداء جنسي على مرضى عقليين

وبدأ التحقيق بشهادة ألكسيس كوين، نجمة السباحة السابقة في بريطانيا، التي قالت إنها تعرضت للاعتداء الجنسي مرتين، الأولى عندما أُجبرت على النوم في جناح للرجال، والثانية في جناح مختلط بين الجنسين.