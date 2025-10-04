بعد 11 حالة وفاة.. السلطات الهندية تحذر من إعطاء أدوية السعال للأطفال دون سن الثانية

وأكدت الوزارة أن أدوية السعال والبرد عمومًا غير آمنة للأطفال دون سن الخامسة، نظرًا لحساسية أجسامهم تجاه مكوناتها الدوائية، موضحة أن أعراض السعال والزكام غالبًا ما تزول تلقائيًا دون الحاجة إلى علاج دوائي. وشددت على ضرورة تقييم الحالة سريريًا قبل صرف أي دواء، مع تجنّب استخدام التركيبات الدوائية المتعددة التي قد تسبب تداخلات خطيرة.