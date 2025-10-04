بعد 11 حالة وفاة.. السلطات الهندية تحذر من إعطاء أدوية السعال للأطفال دون سن الثانية

أصدرت المديرية العامة للخدمات الصحية في الهند، التابعة لوزارة الصحة ورعاية الأسرة، تحذيرًا رسميًا يمنع وصف أو صرف شراب السعال للأطفال دون سن الثانية، وذلك عقب تسجيل 11 حالة وفاة في ولايتي ماديا براديش وراجستان.
ووفقًا لتقرير نشره موقع Times Now، جاء التحذير بعد ورود شكاوى عن احتمال وجود غش في مكونات الشراب، رغم أن الاختبارات الأولية لم تكشف عن ملوثات سامة.
وأكدت الوزارة أن أدوية السعال والبرد عمومًا غير آمنة للأطفال دون سن الخامسة، نظرًا لحساسية أجسامهم تجاه مكوناتها الدوائية، موضحة أن أعراض السعال والزكام غالبًا ما تزول تلقائيًا دون الحاجة إلى علاج دوائي. وشددت على ضرورة تقييم الحالة سريريًا قبل صرف أي دواء، مع تجنّب استخدام التركيبات الدوائية المتعددة التي قد تسبب تداخلات خطيرة.
وفي تصريحاتٍ صحفية، أوضح الدكتور باوان ناندوركار، الأستاذ المشارك ورئيس قسم طب الأطفال في تشيندوارا بولاية ماديا براديش، أن الأعراض التي ظهرت على الأطفال شملت نزلات برد وسعالًا وحمى، قبل أن تتطور إلى فشل كلوي حاد. وأضاف أن العائلات أكدت تناول الأطفال للدواء بناءً على وصفة طبية، مما يستدعي تعزيز الرقابة الصحية.
ودعت السلطات الأطباء والصيادلة وأولياء الأمور إلى الالتزام بالتوجيهات الجديدة، والاعتماد على الوسائل الطبيعية لعلاج السعال، مثل الإكثار من السوائل والراحة. كما أعلنت عن تنفيذ حملات توعية في الصيدليات والمراكز الصحية.
وفي السياق ذاته، شددت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) على ضرورة تجنّب إعطاء أدوية السعال التي تُصرف دون وصفة طبية للأطفال دون سن الثانية، نظرًا لآثارها الجانبية الخطيرة، مؤكدة أن الرعاية الطبيعية البسيطة — مثل استخدام أجهزة ترطيب الهواء والعسل للأطفال فوق العام — أكثر أمانًا من الأدوية في حالات السعال الخفيف.