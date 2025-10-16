شاهد .. احتفالات عارمة في شوارع المغرب بعد تأهل منتخب الشباب إلى نهائي كأس العالم

وشهدت شوارع مدن الرباط، الدار البيضاء، طنجة، القنيطرة، وجدة، وتطوان تجمعات جماهيرية كبيرة، حيث خرج المواطنون للاحتفال بالفوز المثير على المنتخب الفرنسي في مباراة نصف النهائي، ورفعوا الأعلام مرددين الأهازيج الوطنية وسط أجواء فرح امتدت حتى ساعات الصباح الأولى.