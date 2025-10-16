شاهد .. احتفالات عارمة في شوارع المغرب بعد تأهل منتخب الشباب إلى نهائي كأس العالم

عمّت أجواء الفرح شوارع المغرب مساء الخميس عقب تأهل منتخب الشباب المغربي إلى نهائي بطولة كأس العالم للشباب المقامة في تشيلي، في إنجاز تاريخي غير مسبوق يعكس بروز جيل ذهبي جديد لكرة القدم المغربية على الساحة العالمية.
وشهدت شوارع مدن الرباط، الدار البيضاء، طنجة، القنيطرة، وجدة، وتطوان تجمعات جماهيرية كبيرة، حيث خرج المواطنون للاحتفال بالفوز المثير على المنتخب الفرنسي في مباراة نصف النهائي، ورفعوا الأعلام مرددين الأهازيج الوطنية وسط أجواء فرح امتدت حتى ساعات الصباح الأولى.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة توثق لحظات الفرح الجماعي، فيما وصفت وسائل إعلام مغربية التأهل بأنه “لحظة فخر وطني ستُخلّد في تاريخ الرياضة المغربية”.
وكان المنتخب المغربي قد فاز على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليحجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه.
وبهذا الإنجاز، أصبح المغرب ثاني منتخب عربي يبلغ نهائي كأس العالم للشباب بعد قطر عام 1981، في إنجاز يعزز مكانة الكرة المغربية في المحافل الدولية ويؤكد تطور قاعدة المواهب الكروية في المملكة.