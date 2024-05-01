بالصور: شملت مدن وعواصم عالمية.. احتجاجات واشتباكات عنيفة بالتزامن مع يوم العمال

وأحيا العمال حول العالم تقليدًا وذكرى لأحداث عام 1886، حينما اندلع إضراب شيكاغو، وذلك بمغادرة أكثر من 300 ألف عامل من العمال مصانعهم في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ومن ثم اندلاع الأحداث المأساوية التي أسفرت عن مقتل عددٍ من المضربين، وهي الأحداث التي مهدت إلى إقرار يوم 1 مايو من كل عام يوم للعمال في جميع أنحاء العالم.