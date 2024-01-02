"من حيث لا تدري".. شاهد: استهداف "ميركافا" إسرائيلية في "محور التفاح"

أظهر مقطع فيديو، نشرته "سرايا القدس"، الجناح العسكري لـ"حركة الجهاد الإسلامي"، مشهدًا لعملية استهداف دبابة من طراز "ميركافا"، وذلك خلال المعارك الدائرة في محور التفاح والدرج شرق غزة.
ويظهر في المقطع المرئي تهيؤ واستعداد مقاتلي الحركة لمباغتة الآلية الإسرائيلية، وخروجهم من بين ركام وأنقاض المنازل المدمرة، ثم رصدهم واستهدافهم الدبابة، التي يُقدَّر سعرها بنحو 7 ملايين دولار، بقذيفة "الياسين 105" المضادة للدروع.
وتعد قذيفة "الياسين 105" قذيفة مضادة للدروع، وهي نسخة مطورة من قذيفة "تاندوم 85" الروسية، وباتت كابوسًا للآليات العسكرية الإسرائيلية؛ لما تتمتع به من قدرات تدميرية عالية.
ويتراوح مدى القذيفة بين 100 و500 متر، ويكون المدى الفعال في حدود 150 مترًا، وتتكون من حشوتين باعتبارها قذيفة ترادفية؛ إذ تنفجر الحشوة المتفجرة الأولى مع الارتطام بجسد المدرعة، والثانية تنفجر بعدها بفارق ضئيل من أجل تعزيز الانفجار، واختراق الآلية المدرعة المستهدفة، وذلك وفقًا للمعلومات المتوافرة عنها.
يُشار إلى أنه بلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي أكثر من 506 قتلى منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، وذلك وفقًا للأرقام الإسرائيلية الرسمية المعلنة، التي يرجح محللون عدم دقتها، واحتمالية أن تكون أكثر من ذلك.