الكويت.. إحالة دفعة ثانية من الشهادات العلمية إلى النيابة العامة لمحاربة التزوير

وأشار الدكتور العدواني إلى أن ملف الشهادات المزورة لن يشهد أي تهاون أو استثناء مع أي مزور، وسيتم التعامل مع هذا الملف بحزم لضمان مستقبل أفضل وبيئة شفافة وعادلة تتيح للجميع فرصاً متساوية، وتعزز الثقة في المؤسسات الوطنية، مما يعكس التزام الحكومة العميق ببناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة يعتمد على الكفاءة والاستحقاق.