الكويت.. إحالة دفعة ثانية من الشهادات العلمية إلى النيابة العامة لمحاربة التزوير

أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الكويت د. عادل العدواني في تصريح صحافي اعتماده توصيات لجنة التحقيق في الوزارة، وإحالة عدد من الشهادات العلمية ما بعد الثانوية العامة إلى النيابة العامة كدفعة ثانية، بعد ثبوت تقديم أصحابها مستندات مزورة وتغيير البيانات للحصول على معادلة الشهادة.
وأكد العدواني بحسب ما ورد في وكالة الأنباء الرسمية "كونا" على استمرار عجلة الإصلاح ومحاربة الفساد بقوة وثبات لتحقيق العدالة والنزاهة
وأشار الدكتور العدواني إلى أن ملف الشهادات المزورة لن يشهد أي تهاون أو استثناء مع أي مزور، وسيتم التعامل مع هذا الملف بحزم لضمان مستقبل أفضل وبيئة شفافة وعادلة تتيح للجميع فرصاً متساوية، وتعزز الثقة في المؤسسات الوطنية، مما يعكس التزام الحكومة العميق ببناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة يعتمد على الكفاءة والاستحقاق.