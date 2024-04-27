زلزال قوي خلال 48 ساعة.. عالم الزلازل الهولندي يحذّر ويحدّد موقعه

وأعاد "هوغربيتس"، أمس الجمعة، نشرَ صورة لمركز الهيئة البحثية التي يرأسها "SSGEOS"، تضمّنت تحديث النشاط الزلزالي المتعلّق بهندسة الكواكب والقمر، الذي يشير إلى وجود مجموعة مكثفة من الهزّات القوية في منطقة تايوان بعد تقارب 3 اقترانات كوكبية في 21 أبريل.