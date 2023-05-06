دراسة: 7 علامات "صامتة" على بشرتك لهذا المرض المزمن والخطير

ويمكن أن يتطوّر داء السكري من النوع الأول بسرعة على مدار أسابيع أو حتى أيام، ويعاني عديدٌ من الأشخاص من مرض السكري من النوع الثاني لسنوات دون أن يدركوا ذلك، لأن الأعراض المبكرة تميل إلى أن تكون عامة، أو لا توجد أعراض على الإطلاق.