ما العبارة التي قالها ميسي.. وأثارت التعاطف معه للفوز بكأس العالم؟

وحسب موقع "ذي أثليتك" الرياضي، صرح ميسي عقب المباراة قائلًا: "كأس العالم الحالي في قطر هو الأخير لي"، وأضاف: "خوض بطولة كأس العالم أخرى يتطلب طريقًا طويلًا وسنوات عديدة، وبسبب العمر لا أستطيع التواجد؛ لكن من الرائع أن آخر مباراة هي النهائي، وسيكون النهائي السادس لبلدنا والثاني شخصيًّا، وأتمنى أن تختلف النتيجة هذه المرة"؛ في إشارة إلى خسارة نهائي كأس العالم لكرة القدم 2014، أمام ألمانيا 1- صفر، على ملعب ماراكانا بمدينة ريو دي جانيرو في البرازيل.