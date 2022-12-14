ما العبارة التي قالها ميسي.. وأثارت التعاطف معه للفوز بكأس العالم؟

"كأس العالم في قطر هو الأخير لي"، عبارة أطلقها نجم منتخب نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، عقب الفوز على كرواتيا 3- صفر في مباراة نصف النهائي أمس، فأثارت تعاطف الكثيرين معه للفوز بالفرصة الأخير في حياته.
وحسب موقع "ذي أثليتك" الرياضي، صرح ميسي عقب المباراة قائلًا: "كأس العالم الحالي في قطر هو الأخير لي"، وأضاف: "خوض بطولة كأس العالم أخرى يتطلب طريقًا طويلًا وسنوات عديدة، وبسبب العمر لا أستطيع التواجد؛ لكن من الرائع أن آخر مباراة هي النهائي، وسيكون النهائي السادس لبلدنا والثاني شخصيًّا، وأتمنى أن تختلف النتيجة هذه المرة"؛ في إشارة إلى خسارة نهائي كأس العالم لكرة القدم 2014، أمام ألمانيا 1- صفر، على ملعب ماراكانا بمدينة ريو دي جانيرو في البرازيل.
ويقول موقع "ذي أثليتك"، يشجع الكثيرون الأرجنتين في كأس العالم لأنهم يدركون أنها آخر فرصة لميسي كي يحقق كأس العالم ويعتقدون بأنه فعل ما يستلزم طوال مسيرته لكي يفرح في النهاية بلقب كبير.