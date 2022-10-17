حول العالم في صورة: جرَّ مُسنًّا من قدمَيْه.. ما قصة هذا المشهد الغريب في لندن؟

وتسعى بريطانيا إلى إيجاد طريقة أخرى للتعامل مع المتظاهرين، وتعطيلهم المرور، فقد كشفت وزارة الداخلية البريطانية عن خططها باستخدام مشروع قانون النظام العام للحكومة، الذي سيعتبر تعطيل الطريق جريمة جنائية؛ تستوجب الحبس لمدة 12 شهرًا، أو غرامة غير محدودة، أو كلتا العقوبتَيْن.