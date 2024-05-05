انتبهوا لأطفالكم.. شاهد ما حدث لِيَد طفلة بين "باب المصعد والجدار"

في لقطاتٍ مرعبة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عَلِقت يد طفلة أمريكية لمدة 3 دقائق بين باب المصعد والجدار؛ مما تسبب لها بجرح عميق احتاج 20 غرزة طبية لإغلاقه.