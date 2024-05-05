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انتبهوا لأطفالكم.. شاهد ما حدث لِيَد طفلة بين "باب المصعد والجدار"
في لقطاتٍ مرعبة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عَلِقت يد طفلة أمريكية لمدة 3 دقائق بين باب المصعد والجدار؛ مما تسبب لها بجرح عميق احتاج 20 غرزة طبية لإغلاقه.
وبينما كانت الطفلة في المصعد برفقة عائلتها وضعت يدها على الباب وعندما فتح سحبها معه باتجاه الجدار؛ حيث علقت.
سيطر الرعب والخوف على أم الطفلة التي حاولت إنقاذها ونجحت في النهاية.
وأظهر فيديو التقطته كاميرات المراقبة، محاولات دهن يد الطفلة بمادة لزجة بغية تسهيل سحبها.
وعقب الحادثة، رفع والدا الطفلة دعوى قضائية ضد شركة "تايلور مانجمنت" وشركة "كوني" للمصاعد والسلالم المتحركة بتهمة الإهمال.
وأنكرت الشركتان مسؤوليتهما عن الحادث، وألقتا باللوم على الطفلة ووالدتها.