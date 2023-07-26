بعد تصريحات ماسك بشأن مرض ابن نجم السلة الأمريكي.. ما أسباب السكتة القلبية؟

أثار الملياردير الأمريكي إيلون ماسك جدلًا واسعًا؛ بسبب تدوينة له في "إكس" (تويتر سابقًا)، ربط فيها بين لقاح "كوفيد-19" والسكتة القلبية التي تَعَرّض لها، الثلاثاء، من قِبَل بروني جيمس، نجل نجم الدوري الأمريكي للمحترفين، ليبرون جيمس.
وبعدما تلقى ماسك انتقادات عدة بسبب تدوينته الأخيرة، كتب قائلًا: "لا يمكننا أن نحمّل اللقاح مسؤولية كل شيء؛ لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن نبرئه من كل شيء".
وأضاف ماسك أن "التهاب عضلة القلب هو أحد الآثار الجانبية المعروفة". و"السؤال الوحيد هو ما إذا كان هذا الأمر نادرًا أم شائعًا"؛ إلا أن المنصة قامت بحذف منشوراته بحسب تقرير لمجلة "فوربس".
والتهاب عضلة القلب هو حالة التهابية نادرة تصيب القلب، وقد تم الإبلاغ عن عدد من الحالات لدى بعض المراهقين والشباب البالغين الذين تم إعطاؤهم لقاحيْ "فايزر وموديرنا"؛ وفقًا لما نقله تقرير لصحيفة "ذا هيل" عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن التهاب عضلة القلب هو مشكلة كهربائية في القلب، تؤدي إلى خروج العضو البشري المسؤول عن الحياة عن إيقاعه وتوقفه؛ لأنها تُقَلّص قدرته على ضخ الدم؛ وبالتالي يمكن أن تتسبب في السكتة القلبية.
ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها؛ فإن اعتلال عضلة القلب، يحدث عندما تصبح عضلة القلب متضخمة أو متيبسة؛ مما يؤدي إلى تقلصات غير طبيعية.
ويحدث اعتلال عضلة القلب نتيجة أمراض عدة؛ منها مرض الشريان التاجي الذي يقيّد تدفق الدم إلى القلب، ومرض قلب صمامي، وعدم انتظام ضربات القلب الذي يحدث عندما ينبض القلب ببطء شديد أو بسرعة كبيرة أو بطريقة غير منتظمة.
وحسب موقع "الحرة"، أوضح المركز أنه برغم ندرتها (أقل من 30 حالة تم الإبلاغ عنها سنويًّا)؛ إلا أن الضربة القوية للصدر، مثل الكرة الصلبة أو عجلة القيادة، يمكن أن تسبب السكتة القلبية، وهذه الحالة تسمى هياج القلب.
ووفقًا لصحيفة "ماركا"؛ فإن الإصابة بالتهاب عضلة القلب يأتي أيضًا نتيجة عدة عوامل تتعلق بنمط الحياة مثل السمنة والتدخين وما إلى ذلك، كما يمكن أن يلعب تاريخ العائلة دورًا.
وأوضحت أن لقاح كورونا يُعتبر مصدر قلق آخر؛ إذ تظهر تساؤلات بشكل متكرر حول الارتفاع المفترض في مشاكل القلب بين الرياضيين منذ فيروس كورونا واللقاحات اللاحقة.
وذكرت الصحيفة أن ما تعرفه، هو أن عددًا من اللقاحات يمكن أن يزيد من فرصة إصابة الشخص بالتهاب عضلة القلب.
ويقول معظم الخبراء الطبيين إن هذا يحدث في "حالات نادرة"؛ لكنهم يوضحون أن هناك فرصة متزايدة لدى الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا؛ خاصة بعد الجرعة الثانية.
في المقابل، لا يوجد دليل حتى الآن حول سبب مشاكل بروني جيمس الصحية؛ لكن تصريحات ماسك سرعان ما سلّطت الضوء على الأمر؛ بحسب صحيفة "ذا هيل".
وتعرض بروني جيمس، النجل الأكبر لنجم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ليبرون جيمس، لسكتة قلبية خلال التمرينات مع فريق جامعة ساوث كارولينا؛ وذلك وفق ما أفادت به العديد من الوسائل الإعلام الأمريكية، الثلاثاء.
ونقلت وسائل الإعلام عن عائلة جيمس قولها إن بروني (18 عامًا)، انهار في الملعب أثناء التمارين مع فريق الجامعة، الاثنين.
وبحسب ما نقلته مواقع مثل "سي بي إس"، و"إي إس بي إن" و"سبورتس إيلستريتد"؛ فإنه "بالأمس أثناء التمارين، أصيب بروني جيمس بسكتة قلبية، وتمكن الطاقم الطبي من علاج بروني ونقله إلى المستشفى".
وذكر الموقعان أن "جيمس الآن في حالة مستقرة، ولم يعد في وحدة العناية المركزة".
ويعد ليبرون جيمس (38 عامًا)، الذي يلعب مع فريق لوس أنجلوس ليكرز، أحد أبرز أساطير كرة السلة في التاريخ، والهداف الأول لبطولة "إن بي إيه" الشهيرة.
واندلعت معركة للسيطرة على المعلومات حول اللقاحات على وسائل التواصل الاجتماعي في المحاكم والسياسة؛ حيث زعم المحافظون في الكونجرس أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سعت إلى فرض رقابة على الحديث عن اللقاح.
وأوقفت محكمة استئناف فيدرالية، في وقت سابق من يوليو الجاري، أمر محكمة آخر يُقَيّد جهات مسؤولة في إدارة بايدن بشأن التواصل مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي حول المنشورات عبر الإنترنت.