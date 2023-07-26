بعد تصريحات ماسك بشأن مرض ابن نجم السلة الأمريكي.. ما أسباب السكتة القلبية؟

أثار الملياردير الأمريكي إيلون ماسك جدلًا واسعًا؛ بسبب تدوينة له في "إكس" (تويتر سابقًا)، ربط فيها بين لقاح "كوفيد-19" والسكتة القلبية التي تَعَرّض لها، الثلاثاء، من قِبَل بروني جيمس، نجل نجم الدوري الأمريكي للمحترفين، ليبرون جيمس.