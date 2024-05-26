تؤدي لأضرار خطيرة.. خبير يحذر من استخدام نظارات طبية دون وصفة طبيب

ويشير الدكتور دميتري ديمينتيف أخصائي طب العيون، إلى أن ارتداء نظارات طبية غير مناسبة لا تتوافق مع حاجة الشخص، يؤدي إلى حدوث أضرار خطيرة في الرؤية، مثل حالة وهن البصر.