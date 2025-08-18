تغذي الهواجس وتتملق .. خبراء: "شات جي بي تي" يقود مستخدمين إلى الذهان والجنون

ويُرجع الباحثون جزءًا من المشكلة إلى ما يُعرف بـ"التملق" (Sycophancy)، إذ تُبرمج البوتات لتبدو ودودة ومتعاطفة حتى على حساب قول الحقيقة. ورغم إعلان "أوبن إيه آي" تقليل هذا التوجه بنسبة 75% في النسخة الأخيرة من "شات جي بي تي"، إلا أن بعض المستخدمين أبدوا استياءهم معتبرين أن التغيير أفقدهم "الصديق الوحيد". واستجابت الشركة بإتاحة النسخة القديمة كخيار إضافي.