بسبب خطأ "مأساوي".. أسود تقتل حارسة في حديقة حيوانات بروسيا

وأوضح المحققون أن الموظفة التي كانت تعمل في الحديقة منذ 17 عامًا تقريبًا، قضت بعدما "دخلت لتنظيف قفص فيه ثلاثة أسود دون إغلاق قفل باب يفصل غرفتين في القفص".