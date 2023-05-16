من أنسجة حيوانية.. خيوط جراحية "ذكية" تستشعر الالتهابات وتعالجها

ويعتقد الباحثون أن هذه الخيوط يمكن أن تساعد مرضى داء "كرون" على الشفاء بعد الجراحة لإزالة جزء من الأمعاء. ويتسبب هذا المرض في تورم الأنسجة في الجهاز الهضمي؛ وهو ما قد يؤدي إلى المغص والإسهال الشديد، والإرهاق، ونقص الوزن، وسوء التغذية.