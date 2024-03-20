مصرع 12 عاملًا جراء انفجار في منجم للفحم جنوب غرب باكستان

وأوضح مسؤول في دائرة المناجم أن الانفجار نجم عن تسريب غاز الميثان داخل المنجم الواقع في منطقة "هرنائي"، وتديره شركة خاصة، ووقع على عمق 244 مترًا تحت الأرض، وأدى إلى انهيار جزء كبير من المنجم.