مصرع 12 عاملًا جراء انفجار في منجم للفحم جنوب غرب باكستان

لَقِيَ 12 عاملًا من عمال المناجم حتفهم، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، جراء انفجار وقع داخل منجم للفحم الحجري اليوم، بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.
وأوضح مسؤول في دائرة المناجم أن الانفجار نجم عن تسريب غاز الميثان داخل المنجم الواقع في منطقة "هرنائي"، وتديره شركة خاصة، ووقع على عمق 244 مترًا تحت الأرض، وأدى إلى انهيار جزء كبير من المنجم.
وأفاد بأنه بعد وقوع الانفجار دخلت مجموعة من عمال المناجم المحليين لإنقاذ العمال المحاصرين؛ لكن تمت محاصرتهم هناك أيضًا؛ فيما تم إنقاذ 8 عمال.
وقال مسؤولو النقابات العمالية: إن عمال المناجم اشتكوا من الافتقار إلى معدات السلامة وسوء ظروف العمل، وهما السببان الرئيسيان للحوادث المتكررة.
من جانبه، أعرب رئيس حكومة إقليم بلوشستان سرفراز بكتي، عن حزنه على ضحايا الحادث، وأمر السلطات المعنية برفع تقرير فوري إليه للوقوف على أسباب الحادث.