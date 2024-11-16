دوري الأمم الأوروبية.. منتخب كوسوفو ينسحب من مباراة بسبب هتافات "استفزازية"

تمّ إلغاء مباراة في دوري الأمم الأوروبية بين رومانيا وكوسوفو في بوخارست، يوم الجمعة، بعد أنْ غادر لاعبو كوسوفو الملعب خلال الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، في أعقاب ما بدا أنّها استفزازات من مشجِّعي المنتخب الروماني.