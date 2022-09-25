بعد خطأ الطيار.. شاهد أين انتهت هذه الطائرة في فرنسا
في حادثة غريبة، هبطت طائرة شحن في بحيرة بمدينة مونبلييه جنوبي فرنسا، بعد أن أخطأ الطيار في تقدير الهبوط على المدرج المخصص، ليتجاوزه إلى الماء.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، انتشل رجال الإنقاذ ثلاثة أشخاص من طائرة بوينغ 737، لحُسن الحظ لم يصابوا بأذى، في الحادث الذي وقع فجر أمس السبت.
وعلى إثر الحادث، ألغت بعض الشركات، مثل شركة "إيزي جيت"، جميع رحلاتها السبت من مطار غاتويك في لندن إلى مونبلييه بفرنسا.
وكانت طائرة شركة "ويست أتلانتيك" والمخصصة لنقل البضائع، تسافر من باريس إلى مونبلييه، في الساعات الأولى من السبت، ووصلت قبل الساعة الثالثة صباحًا بقليل.
وعلى الرغم من سلاسة الرحلة، أخطأ الطيار في الخطوة الأخيرة، وبالَغَ في الهبوط فتجاوز المدرج ووجد نفسه في بحيرة، ليسقط بمقدمة الطائرة في الماء.
وأكد مسؤولون أن أربعة أعضاء من فريق التحقيقات الجوية الفرنسي حضروا للموقع لبدء التحقيق في الحادث.