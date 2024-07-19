"ليس هجومًا إلكترونيًا ونعمل الآن على إصلاح الخلل".. بيان شركة "كراود سترايك" عن العطل التقني حول العالم

قال جورج كورتز، الرئيس التنفيذي لشركة "كراود سترايك" في بيان عاجل، إن الشركة تعمل الآن على إصلاح العطل التقني حول العالم، وتتواصل مع جميع الشركات المتأثرة بالخلل.