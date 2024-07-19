"ليس هجومًا إلكترونيًا ونعمل الآن على إصلاح الخلل".. بيان شركة "كراود سترايك" عن العطل التقني حول العالم

قال جورج كورتز، الرئيس التنفيذي لشركة "كراود سترايك" في بيان عاجل، إن الشركة تعمل الآن على إصلاح العطل التقني حول العالم، وتتواصل مع جميع الشركات المتأثرة بالخلل.
وكانت مشكلة التقنية التي ضربت أنظمة الإنترنت حول العالم، اليوم الجمعة، وحسب الشركة فالمشكلة ناجمة عن "خلل" في "تحديث المحتوى".
ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، نص البيان الكامل من جورج كورتز، الرئيس التنفيذي لشركة "كراود سترايك"، وجاء فيه:
"تعمل شركة كراود سترايك بنشاط مع العملاء المتأثرين بخلل تم اكتشافه في تحديث محتوى واحد للأجهزة التي تعمل بنظام ويندوز".
لم تتأثر الأجهزة التي تعمل بأنظمة "ماك" و"لينوكس"
هذا ليس حادثًا أمنيًا أو هجومًا إلكترونيًا.
"تم تحديد المشكلة وعزلها وتم نشر إصلاح.
نحيل العملاء إلى بوابة الدعم للحصول على أحدث التحديثات وسنستمر في تقديم تحديثات كاملة ومستمرة على موقعنا على الويب.
"نوصي المؤسسات أيضًا بالتأكد من أنها تتواصل مع ممثلي كراود سترايك من خلال القنوات الرسمية.
"فريقنا معبأ بالكامل لضمان أمن واستقرار عملاء كراود سترايك."
و"كراود سترايك" هي شركة أميركية متخصصة في الأمن السيبراني، تأسست عام 2011 ويقع مقرها الرئيسي في مدينة سانيفيل، بولاية كاليفورنيا.