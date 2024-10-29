كلها فوائد للدماغ.. دراسة بريطانية: 3 نصائح لنوم القيلولة

2. لا تؤخر القيلولة

يمكن أن يؤدي نوم القيلولة في وقت متأخر من اليوم إلى الإضرار بنومك ليلًا؛ حيث يجعلك أقل تعبًا وتظل مستيقظًا إلى وقت متأخر، وبعدها قد يرتبك إيقاعك اليومي. تقول الطبيبة النفسية المتخصصة في النوم، ويندي تروكسل: "الأمر يشبه تناول وجبة خفيفة قبل العشاء وإفساد شهيتك".