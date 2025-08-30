أمريكي يحصد مليون دولار بشراء تذكرتي يانصيب للسحب نفسه بالخطأ

وقال الفائز، وفق ما نقله موقع "روسيا اليوم" السبت، إنه شعر بالدهشة والارتباك عندما اكتشف النتيجة، إذ لم يكن يتوقع أن الحظ سيبتسم له بهذه الصورة، مؤكداً أنه متفائل بأن الفوز قد يكون بداية لمفاجآت أخرى في المستقبل.