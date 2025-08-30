أمريكي يحصد مليون دولار بشراء تذكرتي يانصيب للسحب نفسه بالخطأ
فاز رجل أمريكي من مقاطعة برينس جورج بولاية ماريلاند بجائزة مالية بلغت مليون دولار في يانصيب "باور بول"، بعدما اشترى بطاقتين متطابقتين للسحب نفسه عن طريق الخطأ.
وذكر الرجل، وفق ما أعلنته إدارة اليانصيب، أنه لم يتذكر ما إذا كان قد اشترى تذكرة مسبقاً، مما دفعه لإعادة الشراء بخيار "Double Play".
وأسفرت كل تذكرة عن فوزه بجائزة قدرها 500 ألف دولار، ليصبح مجموع ما حصل عليه مليون دولار كامل.
وقال الفائز، وفق ما نقله موقع "روسيا اليوم" السبت، إنه شعر بالدهشة والارتباك عندما اكتشف النتيجة، إذ لم يكن يتوقع أن الحظ سيبتسم له بهذه الصورة، مؤكداً أنه متفائل بأن الفوز قد يكون بداية لمفاجآت أخرى في المستقبل.
وتعد هذه الواقعة من القصص الطريفة التي يشهدها اليانصيب الأمريكي بين الحين والآخر، حيث يتحول خطأ بسيط في الشراء إلى فرصة لتغيير حياة أحد اللاعبين بين ليلة وضحاها.