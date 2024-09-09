مَشاهد من الجحيم.. شاهد 68 حريقًا ضخمًا في عدة ولايات أمريكية

بالإضافة إلى كاليفورنيا ونيفادا، قال عالم المناخ في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، دانييل سوين، على منصة "إكس": إن السلوك الشديد للحرائق كان "يحدث في العديد من حرائق الغابات الكبيرة في أيداهو"؛ بما في ذلك حريق "لافا"، وأيضًا في ولاية أوريغون ووايومنغ.