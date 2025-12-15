بعد حالة امرأة طلبت "نسخة افتراضية" من أخيها الميت.. دراسة تحذر من التفاعل المرضي مع دردشة الذكاء الاصطناعي

أثارت حادثة مقلقة نُشرت تفاصيلها ضمن دراسة حالة، مخاوف متزايدة من أن التفاعلات الطويلة مع برامج الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي قد تُحفّز أو تُفاقم أعراض مرض الذهان لدى الأفراد الأكثر عرضة للخطر، وكانت المرأة، 26 عامًا، قد طلبت نسخة افتراضية من شقيقها المتوفى لتتحدث معه عبر برنامج الدردشة لمنصة "ChatGPT"، وتم إدخالها إلى المستشفى بسبب الذهان بعد ساعات من تأكيد البرنامج لها أنها "ليست مجنونة".