قضية الملاكمة الجزائرية إيمان خليف وصلت إلى مجلس الأمن الدولي

اضطر ممثل الجزائر في مجلس الأمن الدولي، إلى الرد بحزم على إشارة ضمنية ضد الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، خلال كلمة لممثل روسيا.
وحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، قال المنسق السياسي بالبعثة الدائمة للجزائر بنيويورك، توفيق كودري: أعتذر عن طلب الكلمة لمرة ثانية لكن وفد بلادي لم يكن يتمنى أن يتم مزج السياسية بالرياضة وخصوصًا خلال الألعاب الأولمبية الجارية حاليًا، استمعنا إلى إشارة ضمنية؛ لكنها كانت موجهة بوضوح إلى رياضية بطلة من بلادي، أود أن أؤكد ما يلي: أن الملاكمة الشجاعة السيدة إيمان خليف وُلدت أنثى، عاشت طفولتها بنتًا يافعة ومارست الرياضة كامرأة بكامل المقاييس".
وأضاف "كودري": "أؤكد هنا، لا يوجد أدنى شك حول ذلك إلا من له أجندة سياسية لا ندري مقاصدها، في النهاية أكتفي بإحالة الجميع إلى اللجنة الأولمبية الدولية نفسها، والتي بكامل الوضوح وبشهادتها التي تقصم ظهر كل مشكك في بطلتنا الشجاعة الأبية حفيدة النساء الجزائريات لبلدي".
كانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أكدت أكثر من مرة سلامة وصحة مشاركة إيمان خليف في دورة باريس 2024؛ ردًّا على مزاعم للاتحاد الدولي للملاكمة بفشل الرياضية المذكورة في اختبار "تحديد الجنس".
يُذكر أن "خليف" ستلاقي الصينية يانغ ليو، في نهائي وزن أقل من 66 كيلوغرام غدًا الجمعة، على ملعب فيليب شاترييه برولان غاروس.