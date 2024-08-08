قضية الملاكمة الجزائرية إيمان خليف وصلت إلى مجلس الأمن الدولي

وحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، قال المنسق السياسي بالبعثة الدائمة للجزائر بنيويورك، توفيق كودري: أعتذر عن طلب الكلمة لمرة ثانية لكن وفد بلادي لم يكن يتمنى أن يتم مزج السياسية بالرياضة وخصوصًا خلال الألعاب الأولمبية الجارية حاليًا، استمعنا إلى إشارة ضمنية؛ لكنها كانت موجهة بوضوح إلى رياضية بطلة من بلادي، أود أن أؤكد ما يلي: أن الملاكمة الشجاعة السيدة إيمان خليف وُلدت أنثى، عاشت طفولتها بنتًا يافعة ومارست الرياضة كامرأة بكامل المقاييس".