بشأن حادثيْ تحطم "737 ماكس".. بوينغ تقبل صفقة إقرار بالذنب لتجنب محاكمة جنائية

وتتعلق القضية بحادثين وقَعَا في عامي 2018 و2019 في إندونيسيا وإثيوبيا، وأسفرا معًا عن مقتل 346 شخصًا، وتأتي في وقت تواجه فيه بوينغ تدقيقًا مكثفًا في أعقاب مشاكل متعلقة بالتصنيع والسلامة.