الكويت.. استنفار تربوي-أمني ونعي وزاري عقب حادث دهس طالبة أمام مدرسة

شهدت وزارتا التربية والداخلية في الكويت، حالة استنفار مع ورود معلومات تفيد بوفاة طالبة صباح اليوم خارج أسوار إحدى المدارس الثانوية التابعة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية.
ونقلت صحيفة "الراي" عن مصادر مطلعة: أن وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع ووكيل الوزارة بالتكليف الدكتور سلمان اللافي، وعددًا من القياديين تواجدوا في مقر المدرسة اليوم؛ للوقوف على ملابسات الحادثة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وأشارت المصادر إلى أن الطالبة خرجت من المدرسة صباح اليوم، وأثناء مرورها الطريق السريع تعرضت لحادث دهس أدى إلى وفاتها.
وحسب صحيفة "الوطن" الكويتية، فقد نعى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع اليوم الأربعاء طالبة في المرحلة الثانوية إثر تعرّضها لحادث مروري أدى لوفاتها، موجهًا في هذا الإطار بفتح تحقيق عاجل؛ للوقوف على ملابسات الحادث، والتأكد من صحة الإجراءات الإدارية المتبعة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن الوزير "المانع" أصدر تعليماته لقطاع التعليم العام بتشكيل لجنة تحقيق فورًا، ومحاسبة المقصرين في حال ثبوت أي إهمال أو قصور بالعمل.
وحسب "الوطن"، شدد الوزير على أنه لا تهاون في أمن وسلامة جميع الطلبة، مؤكدًا ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للمحافظة عليهم، سائلًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.