الكويت.. استنفار تربوي-أمني ونعي وزاري عقب حادث دهس طالبة أمام مدرسة

ونقلت صحيفة "الراي" عن مصادر مطلعة: أن وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع ووكيل الوزارة بالتكليف الدكتور سلمان اللافي، وعددًا من القياديين تواجدوا في مقر المدرسة اليوم؛ للوقوف على ملابسات الحادثة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.