مقتل 4 أشخاص وإصابة ضابطين في إطلاق نار بولاية نيو مكسيكو الأمريكية

وذكرت الشرطة أنه تم إغلاق المدارس في المنطقة، مشيرة إلى إصابة ضابطين بطلقات نارية أحدهما ضابط شرطة في المدينة والآخر ضابط بشرطة ولاية نيو مكسيكو، كلاهما في حالة مستقرة، ويتواجدان بالمركز الطبي الإقليمي في سان خوان، وفقاً لسكاي نيوز عربية.