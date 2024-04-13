بين شاحنة وسور خرساني.. شاهد ما حدث لهذا الرجل في تايوان

كشف فيديو صادمٌ اللحظةَ التي نجا فيها رجل من حادث تصادم مروّع بين شاحنة وسور خرساني في تايوان.
وحسب تغريدة نُشرت على موقع "X" للتواصل الاجتماعي: وقع الحادث الساعة 8.30 صباح يوم 10 أبريل في مدينة تاويون شمالي غرب تايوان، حين كان رجل عمره 49 عامًا، يقف على رصيف وخلفه سور خرساني.
ويُظهِر الفيديو اللحظةَ التي كانت فيها شاحنة تسحب خلاط أسمنت تدور بجوار الرصيف، وفجأة جاءت شاحنة أخرى مسرعة وضربت شاحنة الأسمنت، التي مالت وانقلبت بسرعة وقوة نحو الرجل فحشرت الرجل بينها وبين السور الخرساني، واعتقد كلُّ مَن شاهد المقطع أن الرجل قد مات، لكنه خرج دون أي إصابات بشكل أذهل رجال المرور الذين شاهدوا الحادث لتقدير الأضرار والأخطاء على السائقين.
ويبدو من الفيديو أن الرجل قد وقف في الفراغ بين مقدمة الشاحنة وخلاط الأسمنت، لينجو برحمة الله.