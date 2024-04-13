بين شاحنة وسور خرساني.. شاهد ما حدث لهذا الرجل في تايوان

ويُظهِر الفيديو اللحظةَ التي كانت فيها شاحنة تسحب خلاط أسمنت تدور بجوار الرصيف، وفجأة جاءت شاحنة أخرى مسرعة وضربت شاحنة الأسمنت، التي مالت وانقلبت بسرعة وقوة نحو الرجل فحشرت الرجل بينها وبين السور الخرساني، واعتقد كلُّ مَن شاهد المقطع أن الرجل قد مات، لكنه خرج دون أي إصابات بشكل أذهل رجال المرور الذين شاهدوا الحادث لتقدير الأضرار والأخطاء على السائقين.