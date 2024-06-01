اندلاع "حرب القمامة" بين الكوريتين.. مئات البالونات تعبر الحدود شديدة التحصين

وتعتبر بيونغ يانغ أن البالونات رد على حملة دعائية مستمرة من منشقين من كوريا الشمالية وناشطين في كوريا الجنوبية، يرسلون عبر الحدود بالونات تحتوي على منشورات مناهضة لحكومة بيونغ يانغ، وأغذية وأدوية وأموالًا ووحدات تخزين "يو إس بي" محمّلة بمقاطع مصورة ممنوعة في كوريا الشمالية.