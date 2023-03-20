شجاعة أم طيش؟.. مَشهد يحبس الأنفاس لأطفال يقتحمون زوبعة رملية في سلطنة عمان

جدير بالذكر أن الدخول إلى قلب الإعصار أو الدوامات الهوائية مُخاطرة كبيرة؛ حيث شوهدت الأعاصير كثيرًا وهي تحمل سيارات وتسحق منازل، وتقتل البشر، وأقل المخاطر هو الإصابة في العين من الغبار المتصاعد بشدة، وتزداد الخطورة في هذا المشهد؛ إذ الأطفال غير مدربين على التعامل الصحيح والآمن مع الأعاصير.