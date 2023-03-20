شجاعة أم طيش؟.. مَشهد يحبس الأنفاس لأطفال يقتحمون زوبعة رملية في سلطنة عمان

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعاصفة رملية قوية ومخيفة تضرب إحدى مناطق سلطنة عمان، وعدد من الأطفال يركضون وسطها غير عابئين بالخطر الذي بداخلها.
وتحت عنوان "شجاعة أم طيش؟"، قال موقع "روسيا اليوم": يُظهر مقطع الفيديو قيام الأطفال بالركض داخل الزوبعة الرملية غير مكترثين بما قد يحصل؛ مما أثار ردود فعل عديدة بمواقع التواصل؛ حيث استغرب البعض اقتحام الأطفال للزوبعة والدخول في وسطها مُحَذّرين من خطر قد يصيبهم؛ فيما رأى آخرون أنها شجاعة.
جدير بالذكر أن الدخول إلى قلب الإعصار أو الدوامات الهوائية مُخاطرة كبيرة؛ حيث شوهدت الأعاصير كثيرًا وهي تحمل سيارات وتسحق منازل، وتقتل البشر، وأقل المخاطر هو الإصابة في العين من الغبار المتصاعد بشدة، وتزداد الخطورة في هذا المشهد؛ إذ الأطفال غير مدربين على التعامل الصحيح والآمن مع الأعاصير.