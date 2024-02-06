منظمة أطباء بلا حدود تكشف الأوضاع المأساوية في دارفور

قالت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الإثنين، إن طفلاً واحداً على الأقل يموت كل ساعتين في مخيم زمزم الواقع شمال دارفور بالسودان، وهو أحد أكبر وأقدم مخيمات النازحين في البلاد.
وكشف فحص سريع لمعدلات سوء التغذية والوفيات أجرته منظمة أطباء بلا حدود منتصف يناير عن وضع كارثي بمخيم "زمزم" في شمال دارفور نتيجة للنزاع الذي بدأ في أبريل 2023 في السودان. وأشارت النتائج إلى أن جميع الحالات الطارئة تجاوزت عتبات سوء التغذية، بينما كان معدل الوفيات كارثياً.
ودعت منظمة أطباء بلا حدود إلى تكثيفٍ عاجلٍ ومنسقٍ وسريعٍ للاستجابة الإنسانية لإنقاذ الأرواح، مشددة على أن العمل، الذي تقوم به وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، التي حافظت على وجودٍ محدود فقط شمال دارفور منذ إجلائها من المنطقة في أبريل، يعد أمراً حيوياً لتحقيق هذه الغاية.
ودعت المنظمة إلى ضرورة تنظيم عمليات توزيع المواد الغذائية والمالية على وجه السرعة وضمان الرعاية الصحية وإمدادات المياه والصرف الصحي.
وأوضحت كلير نيكوليه، رئيسة الاستجابة الطارئة لمنظمة أطباء بلا حدود في السودان: "نقدّر أن طفلاً واحداً على الأقل يموت كل ساعتين في المخيم، أو حوالي 13 طفلاً يموتون يومياً"، وأضافت نيكوليه: "من المرجّح أن يموت الأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد والذين لم يموتوا بعد في غضون ثلاثة إلى ستة أسابيع إذا لم يتم علاجهم. ويمكنهم تلقي العلاج، إذا ذهبوا إلى أحد المراكز الصحية. لكن كثيرين لا يستطيعون ذلك".