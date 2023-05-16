"معلوماتكم قيمة أكثر مما تعتقدون".. مطلوب روسٌ للعمل جواسيس لصالح "C.I.A"!

وأشارت "سي آي إيه" إلى أنها تأمل في التواصل مع عاملين في الاستخبارات، والدبلوماسية، والعلوم، والتكنولوجيا، ومجالات أخرى، وأنها مهتمة بكل أنواع الاستخبارات؛ بما فيها السياسية والاقتصادية.. ولجأت الوكالة إلى شبكات اجتماعية أخرى في الماضي؛ لكنها تركز الآن على "تلغرام" الوسيلة الرئيسية التي يستخدمها الروس للحصول على معلوماتهم، من السياسة إلى الحرب في أوكرانيا؛ حسب مسؤول في "سي آي إيه".