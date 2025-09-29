سبيس إكس الأمريكية تُطلق 28 قمرًا جديدًا من ستارلينك إلى الفضاء

وذكرت المؤسسة في بيان، أن صاروخ "فالكون9" انطلق من قاعدة "فاندنبرغ" الجوية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حاملًا الأقمار الصناعية إلى مدار أرضي منخفض، مضيفة أن المرحلة العليا من الصاروخ تمكَّنت من الوصول إلى مدار الأرض المنخفض الأولى، بينما نفذت المرحلة الأولى المعزز B1063 هبوطًا ناجحًا على متن طائرة تابعة "لسبيس إكس" التي كانت متمركزة في المحيط الهادئ.