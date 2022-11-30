شاهد.. صورة مُذهلة للأرض والقمر معاً ومن مسافة فضائية تاريخية

نشرت وكالة "ناسا" صورة مُذهلة التقطتها كبسولة "أوريون" غير المأهولة التابعة لها تظهر الأرض والقمر معاً، وذلك من مسافة 268563 ميلًا (نحو 431 ألف كيلومتر) من الأرض، وهي أبعد مسافة للكبسولة الفضائية، متخطية الرقم القياسي لمهمة "أبولو 13 البالغ 248655 ميلاً في عام 1970.
وتظهر المركبة الفضائية في الصورة، بينما يبدو الأرض والقمر في الخلفية بحجم صغير.
وقال موقع ياهو إن الصورة تظهر الأرض بمنظورها الصحيح، إذ أن الأرض ما هي إلا كوكب صغير في الفضاء الفسيح.
وقالت "ناسا"، إن المركبة وصلت إلى" أبعد مسافة لأي مركبة فضائية مصمّمة لنقل البشر إلى الفضاء السحيق وإعادتهم بأمان إلى الأرض".
وهذه المسافة لمركبة "أوريون" الفضائية غير المأهولة هي أبعد مسافة من الأرض ستسافر بها خلال "مهمة أرتميس 1" التي تقوم بها.
ووصلت "أوريون" بالقرب من سطح القمر قبل نحو 13 يوماً، حيث دارت واقتربت منه لمسافة نحو 129 كيلومتراً.
هذه الرحلة تستهل بها "ناسا" برنامجها الاستكشافي "أرتميس" بعد 50 عاما من "مهمة أبولو" الأخيرة إلى القمر.
وفي اليوم الـ 13 من مهمة مدتها 25.5 يوم، قال مدير "ناسا" بيل نيلسون: "بسبب روح القدرة المذهلة، حققت مهمة (أرتميس) نجاحا غير عادي، وأكملت سلسلة من أحداث صُنع التاريخ.. إنه أمرٌ لا يُصدق مدى السلاسة التي سارت بها هذه المهمة".