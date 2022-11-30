شاهد.. صورة مُذهلة للأرض والقمر معاً ومن مسافة فضائية تاريخية

وفي اليوم الـ 13 من مهمة مدتها 25.5 يوم، قال مدير "ناسا" بيل نيلسون: "بسبب روح القدرة المذهلة، حققت مهمة (أرتميس) نجاحا غير عادي، وأكملت سلسلة من أحداث صُنع التاريخ.. إنه أمرٌ لا يُصدق مدى السلاسة التي سارت بها هذه المهمة".