قبيل "إعصار الكارثة".. عواصف وأمواج عاتية تضرب سواحل الهند وباكستان.. وسكان يبحثون عن مأوى

وقال مسؤول كبير في إدارة الأرصاد الهندية: "صباح الخميس وصلت سرعة الرياح إلى نحو 90 كيلومترًا في الساعة على ساحل جوجارات.. السرعة ستتزايد تدريجيًا في الساعات القليلة المقبلة إلى 120 كيلومترًا في الساعة، وتصل إلى 135 كيلومترًا في الساعة بعد الظهيرة. نتوقع وصول (العاصفة) في المساء عندها ستكون سرعة الرياح أكثر من ذلك"، حسب "رويترز".