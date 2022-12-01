بيل كلينتون يعلن إصابته بكورونا

وقال "كلنتون" لقناة "أي بي سي نيوز" بعد العملية التي أجريت له في 2004: "ربما لو لم أتناول الكثير من الهامبرغر وشرائح اللحم التي أحبها، ولو كان الضغط في حياتي أقل، لكان الأمر مختلفًا".