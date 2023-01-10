"الثقب يلتئم".. تقرير أممي يبشّر: طبقة الأوزون ستتعافى تماماً بحلول 2066!

ونقلت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة قوله، أمس الإثنين، إنه بفضل التعاون الدولي الذي بدأ عام 1989، عندما تم حظر المواد الكيميائية المستنفدة لطبقة الأوزون من أجهزة التبريد والهباء الجوي "الأيروسولات"، تم التخلص التدريجي من 99% من هذه المركبات.