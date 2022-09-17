مفاجأة في إحصائية.. ثلث سكان العالم بلا إنترنت وهذا معدل العرب!

ويعتبر الاتحاد أن العقبات غالبًا ما يتم التقليل من شأنها مثل: سرعات الاتصال البطيئة للغاية، والأسعار المرتفعة جدًّا للمعدات والاشتراكات، والافتقار إلى الثقافة الرقمية أو حتى الحواجز الثقافية واللغوية، ولكن أيضًا التمييز بين الجنسين وأحيانًا النقص في النفاذ إلى الكهرباء".