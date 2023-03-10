"جاغوار" عالقة وبجوارها مجرفة.. ماذا فعلت العاصفة الثلجية في بريطانيا؟!

وكانت العديد من الطرق على الأراضي المرتفعة في منطقة بيك وسط إنجلترا غير سالكة، وتم إغلاق خط القطار الذي يربط بين مدينتَي مانشستر وشيفيلد بسبب الأشجار المتساقطة، كما تعطل السفر الجوي؛ إذ تأخرت معظم الرحلات المغادرة من مطار ليفربول جون لينون صباح اليوم الجمعة.