رسالة مؤثرة وحزينة من "رونالدو" في وداع الملكة إليزابيث

وجاء في البيان الخاص بالرابطة: "بعد اجتماع صباح اليوم تقرّر تأجيل جولة مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية هذا الأسبوع، بما في ذلك مباراة مساء الاثنين المقبل"، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء تكريمًا لحياة الملكة الاستثنائية وكدليل على الاحترام.