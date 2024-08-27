بالفيديو.. لماذا غرق ركاب هذه الطائرة الصينية في ضباب كثيف داخل المقصورة؟

فجأة وجد ركاب هذه الطائرة الصينية أنفسهم غارقين في ضباب كثيف داخل مقصورة الطائرة المتوجهة من مدينة شنغهاي إلى قوانغتشو.
وحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، حدثت الواقعة على متن طائرة تابعة لشركة طيران "سبرينغ إيرلاينز" الصينية.
وقالت الصحيفة: يتكون هذا الضباب الكثيف عندما يلتقي الهواء الحار الرطب في المقصورة مع الهواء البارد الذي يخرج من مكيف الهواء.
ونقلت الصحيفة عن بيان "سبرينغ إيرلاينز": "إن هذا الضباب الذي ينتشر وهو يشبه الدخان الكثيف، ظاهرة شائعة على متن الطائرات، كما أنه آمن".
والطريف حسب الصحيفة أن الطقس في المقصورة أصبح باردًا، حتى تم توزيع جميع الأغطية على ركاب الطائرة.
وقال شاهد عيان ضمن ركاب الطائرة: "إن الضباب اختفى من المقصورة بعد نحو ساعة".
وحسب الصحيفة، تكرر الأمر على متن طائرة أخرى أثناء رحلة لنفس الشركة الصينية، كانت متوجهة من يانغتشو إلى تشانغتشون.