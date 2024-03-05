بالفيديو.. ظاهرة غريبة تثير ذعر المواطنين في بلد عربي والسلطات تتحرك فورًا

وأضاف البيان أن الفِرَق "وجدت تصدعات بطول 15 مترًا وعرض 4 أمتار، وهذه التصدعات وصلت لأشجار الزيتون، وتوجد تصدعات بمزارع أخرى، يصل فيها التصدع إلى طول 200 متر وعمق نصف متر، وهي تبعد عن البئر الزراعي حوالى 20 مترًا".