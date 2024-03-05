بالفيديو.. ظاهرة غريبة تثير ذعر المواطنين في بلد عربي والسلطات تتحرك فورًا
ظهرت تشققات أرضية غامضة في جنوب العاصمة الليبية طرابلس؛ الأمر الذي أثار حالة من الخوف والهلع بين المواطنين.
وفوجئ السكان المحليون بظهور تصدعات وتشققات غير مسبوقة في عدة مزارع بمنطقة أولاد أبو عائشة والسبيعة، وصل طول بعضها إلى 15 مترًا وعرض 4 أمتار.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا وفيديوهات تُظهر تشققات كبيرة في إحدى المزارع.
في غضون ذلك، قالت وزارة البيئة في ليبيا إن فريقًا من مراقبة شؤون البيئة في منطقة السبيعة يراقب تلك التشققات الأرضية، لإعداد تقرير وإحالته إلى جهات الاختصاص بالوزارة لمعرفة أسبابها ومدى خطورتها.
ونشر جهاز الشرطة الزراعية على حسابه في "فيسبوك" بيانًا قال فيه: "نظرًا لما تداولته وسائل الإعلام عن وجود تصدعات وتشققات في بعض المزارع بمنطقة أولاد أبو عائشة ببلدية السبيعة؛ قام مركز الشرطة الزراعية بسوق الخميس التابع لفرع النواحي الأربعة؛ بالتوجه إلى المزارع بمنطقة أولاد أبو عائشة ببلدية السبيعة".
وأضاف البيان أن الفِرَق "وجدت تصدعات بطول 15 مترًا وعرض 4 أمتار، وهذه التصدعات وصلت لأشجار الزيتون، وتوجد تصدعات بمزارع أخرى، يصل فيها التصدع إلى طول 200 متر وعمق نصف متر، وهي تبعد عن البئر الزراعي حوالى 20 مترًا".