بالفيديو.. نهاية مرعبة لصورة سيلفي مع فيل في الهند

كشف فيديو من الهند، عن اللحظة التي يهرب فيها سائحان للنجاة بحياتهما من فيل هائج، قبل أن يتعثر أحدهما ويكاد يتعرض للدهس؛ وذلك بعد أن توقفا لالتقاط صورة مع الوحش.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" فقد وقع الحادث يوم 31 يناير الماضي، على الطريق السريع 766 الذي يمر عبر متنزه بانديبور الوطني جنوبي الهند، حين خرج الرجلان من سيارتهما لالتقاط صورة سيلفي مع الفيل على جانب الطريق، وفجأة أصبح الفيل هائجًا وهاجم الرجلين.
ويُظهر الفيديو المرعب السائحين وهم يركضون للنجاة بحياتهم بينما يندفع الفيل الضخم نحوهم.
يركض الرجلان بسرعة على الطريق بينما يقود شخص ثالث السيارة الحمراء بجانبهما، وأثناء ركضهما تعثر أحدهما وسقط تحت رحمة الفيل الذي دهسه بقدمه بخفة، بينما تجنب الرجل ضربات الحيوان، وزحف بعيدًا نحو الغابة للهروب بينما يستدير الفيل ويركض عائدًا عبر الطريق باتجاه السيارة.
وقال السائح "سافاد سي. أ"، الذي شهد المطاردة المرعبة أثناء سفره مع عائلته: "الرجل الذي سقط نجا بأعجوبة عندما حوّل الفيل انتباهه إلى مركبة عابرة".
ويضيف "سافاد": "لقد أسرعنا بعيدًا لأننا شعرنا بصدمة شديدة".
وتفرض إدارة الغابات في الهند غرامات كبيرة على من يُعرّض نفسه للخطر بالتقاط صور السيلفي مع الحيوانات البرية.
وقد بدأت إدارة غابات كارناتاكا تحقيقًا في الحادث وتبذل الجهود لتحديد هوية السائحين.