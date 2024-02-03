بالفيديو.. نهاية مرعبة لصورة سيلفي مع فيل في الهند

كشف فيديو من الهند، عن اللحظة التي يهرب فيها سائحان للنجاة بحياتهما من فيل هائج، قبل أن يتعثر أحدهما ويكاد يتعرض للدهس؛ وذلك بعد أن توقفا لالتقاط صورة مع الوحش.